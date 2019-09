Del Genio: "Scudetto? Juve favorita, ha anche fortuna con 3 autogol in 5 giornate. Sulla formazione..."

Il giornalista Paolo Del Genio,ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Il Cagliari è cresciuto tanto. E' una buona squadra dal punto di vista tecnico.



Allan su Castro? Potrebbe essere. Allan è quello che resta più basso, è quello che mantiene una posizione più di protezione per i difensori centrale.



Mertens? Credo partirà dal primo minuto. Difficile prevedere le scelte di formazione di Ancelotti, per esempio I centrocampisti sono quattro ma spesso giocano tre. Tutti pensano che stasera giochi Insigne o Younes a sinistra, io non escludo che se il capitano azzurro riposa, possa giocare Lozano.



Il Napoli crede nello scudetto? La squadra è forte, bisogna puntare al massimo. Ricordiamoci però che c'è una squadra che ha già tre autogol in cinque giornate. La Juventus è una corazzata anche sotto il punto di vista della fortuna, restano i favoriti.



Formazione di stasera? Penso vedremo Meret, poi di Lorenzo e Mario Rui, credo che Koulibaly non riposi mentre c'è un ballottaggio Maksimovic- Manolas".