Del Genio: "Se c'è chi critica ADL per favorire un dirigente amico che gli passa le notizie..."

"Le opinioni possono, devono, essere sempre rispettate. Se un giornalista attacca un presidente perché pensa sia giusto, bene. Se un giornalista invece lo critica ferocemente per favorire un dirigente amico che gli passa notizie e non perché pensa davvero che quel presidente stia "rompendo il giocattolo" non va assolutamente bene", così sui suoi canali social il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, ha replicato ad alcune critiche nei confronti del Napoli per la gestione anche del direttore sportivo.