Del Genio: "Se il Napoli farà un calcio verticale Anguissa rischia di perdersi"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di André-Frank Zambo Anguissa e non solo nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Anguissa deve giocare in una squadra corta e compatta. Se il Napoli ha intenzione di fare un calcio verticale, quindi di allungarsi e correre poi velocemente all'indietro dopo essersi allungato, Anguissa rischia di trovarsi spesso nella terra di nessuno. E' una caratteristica, non una critica.

Anguissa era molto bravo e tagliato per il calcio che gli proponeva di fare Spalletti, dove lui doveva andare a creare densità, era molto bravo a spostarsi da destra a sinistra, con Di Lorenzo al posto suo. Anguissa era più bravo nella zona affollata, dove c'erano Kvara, Lobotka, Mario Rui, anche Osimhen. Si creava lì la densità e lui in quello spazio stretto, uno-due, recupero palla, fisicità è fortissimo. Se la squadra si allunga invece si perde".