Del Genio: "Se la rosa non sarà integrata Spalletti dirà che non si può competere sui 3 fronti"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Quando Spalletti ha parlato di 20 giocatori più tre portieri necessari, con coppie competitive in ogni ruolo, ha fatto capire che la rosa in questo momento non è completa. Le coppie non ci sono, in alcuni ruoli non ci sono proprio i giocatori.

Manolas? Non mi stupisco che si sia fermato di nuovo. E' un caso limite, perché fa metà campionato e lo sappiamo. Ghoulam non gioca da tempo, Malcuit e Koulibaly si fermano spesso, Osimhen andrà in Coppa d'Africa. Ci sono delle carenze numeriche che mettono il Napoli a un bivio: se l'organico non verrà integrato da alcuni acquisti Spalletti dirà che non possiamo competere su tutti i fronti".