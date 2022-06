Del Genio: "Se Mertens va via e arrivano Deulofeu e Simeone non possiamo lamentarci”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal: “Penso che la situazione Mertens si risolverà a breve, entro l'inizio del ritiro di Dimaro. Non penso che questa vicenda possa trascinarsi oltre, bisogna essere più realisti del re in questa situazione di calciomercato. Se il Napoli perde Dries Mertens poi deve prendere un altro giocatore capace di sostituire lui ed Osimhen insieme, visto che il belga ha giocato spesso con e al posto del nigeriano. Serviranno due attaccanti qualora partisse Dries. Devo dire che se il Napoli perde Mertens e poi prende sia Deulofeu che Simeone allora non possiamo proprio lamentarci".