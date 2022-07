Del Genio: "Senza Koulibaly Napoli indebolito dietro, vediamo se rinforzeranno altri reparti"

"Le mie percentuali su Koulibaly? Dico 90% Chelsea, 8% Napoli e 2% non lo so, per quello che abbiamo sentito nelle ultime ore".



Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Sono deluso e preoccupato per le voci sulla cessione di Koulibaly, perché poi il Napoli in quel ruolo sarebbe più debole a meno che non riuscirebbe a prendere Bremer. Il Napoli sarebbe indebolito in quel ruolo, poi vediamo se con i soldi che arrivano per la cessione e quelli risparmiati per l’ingaggio si potranno rinforzare altri reparti.

Le mie percentuali su Koulibaly? Dico 90% Chelsea, 8% Napoli e 2% non lo so, per quello che abbiamo sentito nelle ultime ore.

Incontro Spalletti e giocatori con i tifosi? Dai giocatori non ci aspettiamo nulla id particolare, diranno che del mercato se ne occupa la società. Invece l’allenatore dovrà dire la sua su Koulibaly e Mertens”.