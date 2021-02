Del Genio: "Senza Mertens-Osimhen dura il 4° posto, paragonate Petagna a CR7, Ibra o Immobile?"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle potenzialità del Napoli in campionato: "Ero tra i pochi a parlare delle difficoltà di andare in Champions, fortunatamente avevo intravisto prima la situazione. In Italia le avversarie sono cresciute rispetto ad anni fa pure con Sarri. Ci sono squadre che hanno centravanti più forti del nsotro che è un ottimo ragazzo che sta lavorando tantissimo come Petagna, ma che era il terzo. Non puoi proporre Petagna contro Ibrahimovic, Immobile, Zapata e Muriel, Ronaldo, non capisco perché debba arrivare per forza nelle prime 4. L'organico è decimato senza Mertens ed Osimhen e con gli altri non impiegati. Mancando Osimhen e Mertens si può fare meglio, ma è difficile in termini di classifica fare meglio".