Del Genio: "Situazione degli attaccanti azzurri da monitorare, si faranno valutazioni su Ounas..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Dall'attuale parco attaccanti partiranno Llorente, Younes e penso anche uno tra Milik e Mertens, se non tutti e due, e sono già tre giocatori in meno in attacco. Tra i tanti prestiti che rientreranno ci sarà Ounas, andrà fatta anche lì una valutazione. Oltre a Petagna andranno fatti degli acquisti in attacco".