Del Genio: "Smentite tre cavolate, dal 4-3-3 a Fabian-Zielinski che non potevano giocare"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio s'è espresso su alcuni singoli dopo la vittoria di Milano: "A Napoli circolavano verità assolute. Ora fanno ridere, ma sono cose che si sono dette a ripetizione: "Maksimovic e Hysaj non possono più giocare", ma hanno giocato in una squadra che ha vinto a Milano e senza prendere gol, "Fabian e Zielinski non possono giocare insieme", cavolata terrificante, in realtà fanno bene nel 4-2-3-1 dove sono in verticale e si cercano senza rallentare in orizzontale, poi "questa squadra è nata per il 4-3-3", ma tutte le migliori partite sono state fatte col 4-2-3-1".