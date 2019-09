Del Genio: "Solo in un modo si vedrà la differenza di valore tra Napoli e Lecce"

Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domani: "Il Lecce è una squadra che gioca un calcio offensivo, ha delle qualità e sulla base dell'anno scorso hanno inserito dei calciatori da Serie A. Lotterà per la salvezza, rientra nella categoria di squadre contro cui bisogna essere concentrati per vincere, solo così verrà fuori la differenza di valori. L'anno scorso molte volte partite del genere non venivano sbloccate per incapacità del Napoli, ma ora speriamo che sia davvero cresciuto".