Del Genio: "Sono preoccupato ed avvilito, l'Atalanta non ha neanche alzato il ritmo"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle difficoltà del Napoli: "E' troppo riduttivo parlare delle assenze. Sono importanti le assenze, in vari reparti, ma non si può giocare così male, senza idee, pure senza 5 giocatori non puoi arrivare a questo punto. Siamo ridotti così male, senza fare 4 passaggi di fila, senza uno sviluppo minimamente interessante e l'Atalanta non ha fatto neanche cose straordinarie, quella vera ha una marcia molto più alta mentre col Napoli è entrata in porta senza neanche strafare, è stato umiliante. Sono preoccupato, avvilito. Gattuso? Se non ci credevi dovevi cambiarlo prima, quando il mercato era ancora aperto, ora non so neanche se ormai sia più da cambiare. Traghettatore? Ma chi, il Napoli lavora su tecnici per far partire un progetto. Emergenti come Juric, De Zerbi e Italiano sono impegnati al momento...".