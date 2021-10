Del Genio: "Spalletti nella conferenza prima del Torino deve chiedere tutela per Osimhen!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui tanti falli che subisce Osimhen in ogni partita: "Torino di Juric? già primo per falli commessi? E' un classico per le squadre di Juric aggressive uomo su uomo. Bisogna punire subito col giallo i tanti falli che subisce Osimhen. Spalletti nella conferenza stampa della vigilia dovrebbe dirlo, bisogna tutelare Osimhen e lanciare così un messaggio".