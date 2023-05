Del Genio: "Spalletti? Se va via è per motivazioni o altre offerte, non per cavilli o pec"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione legata a Spalletti

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione legata a Spalletti: "Io ho indicato un 70% resta ed un 30% no, ma già mettere 30% no è già molto perché dopo Udine eravamo tutti convinti sul 100% resta. Io non sono mai entrato nella questione della pec, non può esserci un cavillo come motivazione.

Le motivazioni valide, e tutte rispettabili, può essere che non se la senta, può darsi che sia in arrivo una grande squadra, tutte scelte personali o professionali ma parlare di pec prima o dopo avermi chiamato mi sembra davvero debolissima. Anche in base al mercato mi sembra difficile, chi lo sa al momento cosa può fare Osimhen?".