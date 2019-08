Del Genio spiega: "Ecco perché il test di oggi con l'OM è il più complicato dell'estate"

Paolo Del Genio, giornalista TeleA e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi come di consueto sulla questione tattica, nel corso della trasmissione Radio Goal: "L'Olympique Marsiglia è una squadra che avrà mille motivazioni in più, gioca in casa e avranno lo stimolo del compleanno del club. Quella di oggi è la più difficile amichevole delle quattro internazionali. Secondo me i livelli di rischio sono molto alti, servirà un Napoli con la testa versione campionato, ma non so se sarà così e se sia giusto. I test più importanti, invece, sono ovviamente quelli col Barcellona perché sarà interessante vedere la scelta tattica di Ancelotti contro una squadra che gioca come il Barcellona".