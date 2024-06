Del Genio: “Sta girando un pettegolezzo su Di Lorenzo, ho avuto conferma che non è vero”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’ in merito al caso Di Lorenzo

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’ in merito al caso Di Lorenzo: “Sta girando una storia che riguarda un problema privato di Giovanni Di Lorenzo che lo avrebbe portato a decidere di andare via da Napoli. Vi posso assicurare che non è così, ho avuto la conferma che tale storiella non sia vera.

A volte capita che certe indiscrezioni non siano delle vere e proprie notizie, ma una sorta di pettegolezzo che poi si diffonde rapidamente fino ad essere accolto come fosse vero. In realtà non è così. Di Lorenzo sembra intenzionato a lasciare il Napoli per motivi suoi, ma è opportuno anche attenerci a quanto accade, alle notizie vere che arrivano e non alimentare un certo chiacchiericcio”.