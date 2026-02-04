Del Genio su Alisson: "Mai titolare in Portogallo con partite a volte facili, perché?"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio del mercato di gennaio che si è appena concluso: "In questo momento è un Napoli che parla molto portoghese, ci sono quattro brasiliani. I due nuovi, Giovane e Alisson, come Neres, giocano in un ruolo dove proprio i brasiliani sono i migliori. Ne potrei citare tanti. Uno come Neres non è mai stato convocato perché ce ne sono tanti nel suo ruolo. I due colpi sono bravi e giovani, devo dire che uno lo conosco bene, Giovane, e mi piace, speriamo a Napoli si inserisca subito e speriamo scatti la scintilla giusta con Conte.

Sappiamo che se non scatta cambia tutto. Per Alisson, ha una storia un po' particolare. Ha giocato poco finora. Ha talento, ma voglio capire perché ha giocato poco. Mai titolare in Portogallo, dove molte partite sono facili, mi fa strano, perché non ha mai giocato titolare? Ma ha questo exploit in Champions con tre gol che sono un bel bottino".