Podcast Milanese: "Vergara forte e di talento, ma spesso si preferiscono gli stranieri"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese.

Che ne pensa del Napoli ad oggi?

"Penso che il Napoli partiva tra i favoriti, poi ci sono stati infortuni e incidenti di percorso. Non penso che potesse arrivare trentesimo in Champions con quegli infortuni. Ha perso partite, anche male, con squadre che sono uscite. Deve per forza fare meglio".

Napoli, come vede Vergara?

"In Serie A si guarda agli stranieri e non si guarda agli italiani in Serie B che meritano di misurarsi in Serie A. Ho visto Vergara, che è completo, tecnico, è capace di percussioni importanti e sa sempre andare incontro alla palla con l'orientamento giusto, sa prima che giocata fare. E può migliorare ancora con l'entusiasmo".