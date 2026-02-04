Ravezzani: "Napoli, c'è un grosso punto interrogativo", e fa un nome a sorpresa
Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.
Un pensiero sulla vittoria del Milan a Bologna?
"Italiano fa un calcio molto aggressivo ed è la vittima sacrificale per uno come Allegri. Era facilmente prevedibile che finisse così. Due le variabili che hanno inciso: c'è una crisi di rigetto al Bologna, poi che il Milan era ridotto veramente male, ha dovuto inventarsi un atacco con Nkunku e Loftus-Cheek. Ma è la dimostrazione del grande lavoro di Allegri. Milan che vince 2-0 ma poteva farne anche sei".
Milan, meglio guardare dietro o davanti?
"lo guarderei dietro, perché ho visto i dati di Calcio e Finanza della situazione economica dei vari club. Ed emerge che il Milan in un anno ha fatto +86 mln. Cosa vuol dire? Che se misuriamo il miglioramento di una squadra sugli investimenti, il Milan è quello che ha disinvestito maggiormente sulla rosa e il fatto che sia secondo è merito di Allegri, delle circostanze a volte, ma la prospettiva del Milan ora è di avere al meglio Leao e Pulisic".
Da chi si deve guardare?
"La Juve è destinata a sopravanzarlo, il Napoli ha il grosso punto interrogativo che è Conte, moltiplicatore di emozioni nel bene e nel male. La storia di Conte finisce sempre male e dopo poche stagioni".
