Del Genio su Beukema: "A questo punto era meglio darlo in prestito"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio rispondendo ad alcune domande dei tifosi intervenuti in diretta tv: "Penso sia esagerato il tempo di ritiro del Napoli in estate, forse bisognerebbe giocare di più ma tenerli per meno tempo lontani dalle famiglie. Mi sembra troppo un mese. Chiaramente sono decisioni del club, non mi riferisco a Conte. Io però come detto ridurrei i giorni ma le valutazioni del club le conosciamo. Sulle rotazioni, io penso che Conte non le faceva perché credeva di perdere punti.

Questa per me è l'unica spiegazione logica. Io sul mercato avrei preso comunque un difensore, ma se non l'hanno preso è perché Conte ha detto che comunque ne ha cinque e quindi in attesa di Di Lorenzo può andare avanti con quelli che ci sono. Beukema? Ma quando è arrivata la decisione di tagliarlo completamente? Fosse arrivata a inizio mese, è mai possibile che il Napoli non trovava un acquirente in prestito? In sintesi, se non gioca era meglio metterne un altro. La sua situazione somiglia a quella di Lucca che a un certo punto non giocava più. Ora tre mancini in difesa pur di non mettere Beukema, però non penso che possiamo trascinarcela a lungo".