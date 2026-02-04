Chiariello: "Sapete la bocciatura di Lucca dove nasce? C'è una partita..."

Umberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale ha affrontato vari argomenti sul momento che sta vivendo la squadra azzurra.

"Lucca ne ha avute di occasioni, la sua bocciatura nasce da Eindhoven, dove non solo non tocca palla, ma è stato anche cacciato e in precedenza aveva fatto un paio di prove veramente opache. Poi si è perso totalmente. Lang, che pure ha avuto poche occasioni, che adesso dice meglio che non parlo del rapporto con l'allenatore, che evidentemente non si è mai creato, di occasioni ne ha avute, le ha sapute sfruttare? No, non le ha sapute sfruttare. Il signor Antonio Vergara, invece, sì. Quando gli è stata data la possibilità, ha saputo cogliere le sue occasioni, come Bartesaghi, come Bernasconi, come Palestra, gli dai una maglia e questi in campo ti fanno il diavolo a quattro, perché così si fa".