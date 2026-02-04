Podcast
Bucchioni su lotta Champions: "Napoli stia attento, le altre stanno crescendo"
A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista Enzo Bucchioni.
Lotta Champions sempre più serrata: il borsino attuale?
"Il Napoli è la squadra più in difficoltà, ora ha perso anche il capitano Di Lorenzo, una perdita che si somma alle altre molto importanti. Fra la Roma e la Juventus sarà una gara equa, entrambe hanno ancora le coppe e sono in crescita. In questo momento vedo davanti la Juve, con Holm e Boga che completano due lacune che c'erano".
Cosa aggiunge sul Napoli?
"Sta facendo grande fatica, ha elementi importanti fuori, questo fa dire che il Napoli, che partita favorito, fa fatica e deve stare attento a non scivolare perchè le altre stanno crescendo".
