Del Genio su Insigne: "Non è un fuoriclasse ma un campione difficile da sostituire per il Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Lorenzo Insigne: "Sta dando un grande contributo come tanti altri della Nazionale. All’interno di un collettivo che funziona e fa vedere le sue qualità che fanno la differenza. Insigne invece non fa parte di quei pochissimi giocatori che fanno la differenza quando le cose non funzionano. Non si tratta quindi di un fuoriclasse, ma di uno dei quei giocatori di seconda fascia definibili campioni e per quanto riguarda il Napoli non facili da sostituire. Giocando come sta facendo Lorenzo con giocatori come Jorginho, Verratti, Spinazzola e gli altri della Nazionale viene favorito il suo modo di giocare, vengono evidenziate le sue qualità”.