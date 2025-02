Del Genio su Lautaro: "Niente sanzione, non era quotata. Mi viene da chiosare con una frase triste"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della mancata squalifica a Lautaro Martinez dopo le frasi blasfeme nel post-partita di Juventus-Inter: "Come avrete letto non c’è stata alcuna sanzione per Lautaro, come immaginavo. Non era quotata questa situazione. Mi verrebbe di chiosare a questo punto con una frase triste: allora si può bestemmiare? Tranquilli, non verrete squalificati ed il regolamento è carta straccia".

