Del Genio su McTominay: "Conte, dissento! C'è una cosa più concreta dello status"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua trasmissione per l'emittente radiofonica: "McTominay? Non riesco ad andare troppo dietro a questa cosa dello status di cui ha parlato Conte. Mi permetto di dissentire e di andare su cose più concrete. L'anno scorso era forse più in forma, sicuramente se pensiamo al finale di stagione.

Il suo compito non è quello di segnare o comunque non è il suo compito principale. Io di McTominay mi fido molto. Farà il suo buon campionato. Magari farà qualche gol in meno, ma è un giocatore così, un giocatore solido, di sostanza, che si sente in mezzo al campo, che si vede meno di quanto si sente. Difficile che possa segnare tutti i gol dell'anno scorso".