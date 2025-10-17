Torino, Baroni su Ngonge: "Sa fare le cose difficili, ma deve passare dal semplice"

vedi letture

Torino-Napoli sarà anche la partita di tanti ex e tra questi c'è anche Cyril Ngonge, trasferitosi in estate in prestito con diritto di riscatto al club granata e già divenuto pedina fondamentale per Marco Baroni. Proprio quest'ultimo, intervenuto oggi in conferenza stampa, "Ngonge è un attaccante, ha un raggio d'azione diverso dagli altri. Ha mobilità, sa giocare anche sull'esterno e basta vedere il gol di Parma. Può anche essere un attaccante dentro al campo. Adams sta benissimo, può partire o può subentrare: posso puntare su giocatori che stanno bene e che hanno voglia di giocare".

Come sta Ngonge? Come sta vivendo questa partita da ex?

"Deve passare dal semplice, il difficile lo sa fare bene. Sta facendo un percorso iniziato insieme a Verona, poi è andato in un club importante e al Napoli non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. Affrontiamo una squadra forte, per Conte parlano i risultati al di là della nostra amicizia, e dobbiamo pensare alla prestazione fatta di attenzione, intensità mentale e fisica. Tutti, compresi gli ex Simeone e Ngonge, devono centrare la partita".