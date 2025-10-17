Torino, Simeone: "Conte? Ho capito quanto fosse pazzo dopo questo episodio"

Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli, oggi al Torino, si è raccontato a Dazn: "Ho tanti amici lì, ogni tanto faccio delle video-chiamate con loro perché mi manca sentire l'accento napoletano, mi manca tantissimo. L’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino". "Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene. La mia priorità ora è concentrarmi sulla partita, cercherò di non pensare a quei bei momenti che ho vissuto".

"Conte? Ho capito quanto è 'pazzo' quando una volta a Castel Volturno durante un allenamento ha iniziato a grandinare fortissimo. Il pallone non andava più avanti per quanta grandine c'era per terra. Ma lui ci urlava contro perché noi pensavamo di fermarci. Un matto. Mi piace il suo modo di pensare e trasmettere le sue idee. La sua cattiveria di andare avanti nonostante tutto. Mi piacciono molto gli allenatori così e le persone che vanno incontro alle difficoltà. Ovunque lui mi dice di andare, io vado".

"Torino? Mi sento molto in sintonia con il Toro e con lo spirito granata, con il concetto di fame e andare a lottare e dare tutto. È stata una delle cose che mi ha fatto scegliere di venire qui".