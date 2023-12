Del Genio su Meret: “Spero smentisca tutti sul campo, ma in questo momento scelgo Gollini”

"Purtroppo questa vicenda si è riproposta quest’anno, ha avuto difficoltà e indecisioni in quasi tutte le partite".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Alex Meret: "Molte volte è cambiata la scena di questa vicenda. Meret non godeva della fiducia di Spalletti, infatti la società ha provato fino all’ultimo di prendere Navas nell’estate scorsa. Poi il campionato scorso è andato bene e Meret ha fatto una grande stagione. Purtroppo questa vicenda si è riproposta quest’anno, ha avuto difficoltà e indecisioni in quasi tutte le partite. Questo mi porta a dire che la mia idea sarebbe quella di cambiare in questo momento e scegliere Gollini.

Se Mazzarri ha scelto così, forza Meret! Che smentisca tutti sul campo, così come forza Natan e Juan Jesus. Parliamo di un ruolo che si espone sempre, per anni Mario Rui era nell’occhio del ciclone ma parliamo di giocatori di movimento che anche se fanno un errore non succede niente. Purtroppo l’errore del portiere non può non essere enfatizzato. Non credo che Meret sia il miglior portiere del mondo, c’è una situazione difficile e quindi risolverei questa vicenda".