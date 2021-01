Del Genio su Milik: "Va alla Juventus in panchina, non era titolare neanche nel Napoli"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla situazione di Milik: "Il suo sogno è la Juventus, ma non solo perderebbe l'Europeo non giocando fino a luglio, ma non giocherebbe neanche titolare. C'è Ronaldo che gioca sempre, lui farebbe la riserva a Dybala, Morata ecc. Milik dovrebbe anche valutare le sue capacità, Milik non è neanche titolare nel Napoli, venendo sempre preferito Mertens che centravanti neanche è, figuriamoci alla Juventus... accettando una Fiorentina avrebbe più spazio. Io ho sempre preferito Mertens a lui, per assist, gol, partecipazione ecc".