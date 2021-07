Del Genio su Osimhen: "Con i suoi movimenti diventa un leader per la squadra"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Petagna non deve essere solo rilegato al ruolo di vice Osimhem, se riesce a convincere Spalletti nella posizione alle spalle del nigeriano guadagnerà dei minuti.

Osimhen? Mi sembra già in gran forma, con quella grande voglia, che è una delle sue principali caratteristiche insieme a quelle fisiche e tecniche. Molti dicono che non è forte tecnicamente, mentre per me lo è anche se nelle movenze è un po’ dinoccolato. Ha questa caratteristica straordinaria della voglia su ogni pallone, può essere la partita di campionato o con i ragazzi della Bassa Anaunia, ma lui sempre lotta su ogni palla e trascina la squadra. Per me lui è un leader, perché anche col muoversi sul terreno di campo si diventa leader. Non solo nel possesso, Osimhen si muove tanto anche quando va a pressare nella fase di non possesso e quindi così si trascina tutta la squadra dietro”.