Del Genio: "Su Osimhen si dice una cavolata clamorosa! Ha un solo problema..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica 'Radio Goal': "Su Osimhen si dice troppo spesso una cavolata clamorosa, ossia che non è ancora fondamentale per questo Napoli, che deve ancora migliorare tante. Invece con lui la media punti si alza vertiginosamente. Non diciamo sciocchezze. L'unico problema di Osimhen è che spesso è fuori per infortunio. Con lui sempre in campo il Napoli vincerebbe lo Scudetto per distacco".