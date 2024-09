Del Genio su Raspadori: “Non facciamolo più giocare da prima punta e abbiamo risolto il problema”

"Se il Napoli passasse al 4-2-3-1 ci sarebbero tanti trequartisti a giocarsi quelle tre maglie da titolare, mettiamoci dentro in quella posizione anche McTominay".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Giacomo Raspadori: "E' una questione di posizione. Abbiamo tre anni di statistiche nei quali ha giocato tantissime volte da prima punta nel Napoli e la sua media realizzativa è insufficiente, ma avendo il gol nelle sue corde quando parte da dietro arriva con l’inserimento e lì è molto bravo. Si coordina bene e può fare anche parecchi gol in quella posizione. Non facciamolo più giocare da prima punta e abbiamo risolto il problema. Se il Napoli passasse al 4-2-3-1 ci sarebbero tanti trequartisti a giocarsi quelle tre maglie da titolare, mettiamoci dentro in quella posizione anche McTominay.

Non era meglio comprare un esterno a destra e vendere Raspadori? Si per una questione di equilibrio della rosa sarebbe servito più un altro esterno di fascia piuttosto che un altro trequartista. Forse non è arrivata l’offerta congrua al valore del calciatore, tutto sommato se fa gol al Parco dei Principi il Napoli ha cose da dire per alzare il prezzo. Magari con l’Atalanta c’era lo scambio con Zappacosta, ma c’era una differenza di età e di cartellino tra i due e il Napoli ha ritenuto di non volerlo fare".