Del Genio: “Sul mercato bisogna accelerare, in ritiro può esserci una situazione destabilizzante”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’: “Sarà difficile per il Napoli, così come lo sarà un po’ per tutte le squadre, chiudere le tante operazioni che ha avviato. Per quanto è difficile credo che sia necessario accelerare a cavallo dei ritiri pre-campionato, infatti quest’anno le società non possono non tenere conto che i ritiri arrivano ad un mese e non a due mesi dall’inizio della stagione. Saranno allenamenti propedeutici alle partite ufficiali e quindi bisognerà farli con i calciatori che giocheranno le gare. Prima della sosta del Mondiali il Napoli giocherà 21 partite in 3 mesi, immagino che serviranno minimo 18-20 giocatori. Non conoscere il destino di parecchi giocatori quando inizia il ritiro può essere abbastanza destabilizzante quest’anno.

L’Inter con Lukaku diventa di nuovo la grandissima favorita, anche se il belga è reduce da una stagione non positiva così come Pogba e Di Maria. Questi giocatori hanno un grande nome e un grande impatto mediatico, quando arrivano in un club fanno pensare ad un grandissimo salto in avanti per le società che li acquistano. Però poi l’Inter deve fare i conti con le partenze di Perisic e Skriniar, che sono stati tra i migliori giocatori degli ultimi anni dei nerazzurri. Non vedo squadre che si stanno rafforzando in una maniera tale da essere inarrivabili”.