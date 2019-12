Del Genio sul possibile esonero di Ancelotti: "Cambio in panchina raramente migliora le cose"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match di stasera contro l'Udinese: "Il Napoli deve trovare le forze ed i gol, un pizzico di fortuna o almeno non avere la sfortuna che l'ha attanagliato nelle ultime partite. Bisogna cominciare a capire che il vantaggio fa difeso ed incrementato senza abbassare la tensione".

Sul possibile esonero di Ancelotti. "Non so se possa dare una scossa. Il Napoli resta una squadra di calcio, ci sono stati milioni di squadre di calcio che hanno avuto difficoltà e spesso, sopratutto in Italia, si ricorre al cambio di panchina. Le statistiche, anche quelle più recenti, dimostrando che raramente si migliore, il cambio di panchina non è una certezza per risolvere i problemi".