Del Genio sulla conferenza di ADL: "Non sono in trepidazione, mica è una partita"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Paolo Del Genio ha risposto ad un tifoso a riguardo la conferenza stampa del presidente del Napoli prevista per domani: "Speriamo bene per domani? Scusatemi ma io non sono in trepidazione certo per una conferenza stampa di ADL, la trepidazione ce l’ho per le partite. Non faccio certo previsioni sulle parole di De Laurentiis, ma non è che domani si decide chissà cosa o dipenda il prossimo campionato".