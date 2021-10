Del Genio sulla Coppa d'Africa: "A gennaio si poteva fare tutta la Coppa Italia!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle gare che si giocheranno durante la Coppa d'Africa senza tanti giocatori determinanti: "A gennaio ci saranno anche gli ottavi di finale di Coppa Italia e lì capisci nelle mani di chi siamo. Io nel periodo della Coppa d'Africa, avrei fatto a quel punto tutta la Coppa Italia, ottavi, quarti, semifinali andata e ritorno, si poteva accettare l'assenza dei giocatori africani ed al massimo un solo turno di campionato. Addirittura dei giocatori del Napoli due potrebbero arrivare in finale, quindi fino in fondo alla competizione. Il Napoli se la giocherà lo stesso, ma quei 3 lì sono i migliori non del Napoli ma del campionato, il miglior difensore, mediano e attaccante della Serie A".