Del Genio sulla Fiorentina: "Ha buone individualità, ma problemi di concretizzazione come il Napoli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sfida di domani contro la Fiorentina: "Faccio fatica ad analizzare la Fiorentina di Prandelli, leggo ipotesi di una formazione anche molto offensiva. Se andiamo sul piano delle individualità, ci aspettavamo molto di più. Una caratteristica simile alla nostra è un XG (expected goals, ndr) negativo, ovvero concretizzare meno di quanto dovresti in base alla qualità delle occasioni sotto porta, come l'Udinese edil Napoli. Se trasformiamo i dati in XP, ovvero tramutando in punti, doveva avere 24 punti e ne ha invece 18, quindi crea ma non concretizza, come noi".