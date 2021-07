Del Genio sulla pay per view: “Solo noi paghiamo per le amichevoli, grave danno d'immagine”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La partita contro il Bayern Monaco la guarderò in primis perché sono tifoso del Napoli, ma anche perché questo è il mio lavoro. Pagherò anche io i 10 euro per vederla, ma questa è una cosa estremamente grave per la società. A mio avviso è un danno d'immagine. Tutti i tifosi delle altre squadre non pagheranno per vedere le partite delle loro squadre, noi saremo i soli a farlo”.