Del Genio: "Tifosi ormai bombardati dagli attacchi di opinionisti che volevano entrare a tutti i costi nel Napoli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un tifoso sul Napoli che non fa vedere gli allenamenti ai tifosi che per questo sono lontani dalla squadra: "Ma quali squadre in serie A fanno vedere gli allenamenti? Rispondimi. Fate critiche pretestuose. La critica ci sta, mi piace, ma non così buttate senza senso come un disco. Nessuna in Italia fa vedere gli allenamenti ai tifosi, anzi il Napoli è quella che ne fa vedere di più perché tutti i 20 giorni di Dimaro sono aperti. Settore giovanile ad esempio si può fare meglio, senza dubbio, ma il Milan con tanti investimenti è retrocesso, la Juve non farà i play-off. Non credo sia il tema principale, criticate sui giocatori, sul perchè si prende uno e non un altro. Sugli allenamenti poi mi sembra una sciocchezza, il Napoli ne fa vedere più di tutti, non mi interessa di difendere il Napoli, sono dati però contro frasi fatte che incamerate perché le sentite da opinionisti che hanno provato in tutti i modi ad entrare nel Napoli senza riuscirci, ora attaccano, e voi ci cascate. Che motivazioni sono queste, Inter e Milan hanno stadi pieni, l'Inter è la quarta squadra d'Europa per pubblico ed ha giocato male e s'è qualificata all'ultima. Noi siamo secondi e devo sentire di illusioni, allenamenti e cose del genere...".