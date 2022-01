Del Genio: "Tragicomico senza difesa vedere il Senegal di Koulibaly neanche in ritiro"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha sottolineato le difficoltà anche dei giocatori in Coppa d'Africa che avrebbero potuto aiutare il Napoli almeno in questa prima partita dell'anno: "La situazione è grottesca, tragicomica, il Napoli è senza giocatori per metterne 11 in campo, dovrà usare i ragazzini dall'inizio o come cambi, ed il suo giocatore più pagato, Koulibaly, è bloccato nel suo paese e non è neanche partito per ora per il ritiro per la Coppa d'Africa per le positività in squadra nel suo Senegal mentre Ounas ha segnato in un'amichevole imperdibile".