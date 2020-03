Del Genio: "Uefa è folle, il Napoli costretto ad essere l'unica italiana ad allenarsi inutilmente"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore sulla scelta dell'Uefa di non rinviare le coppe europee: "E' inspiegabile, non uso altre parole per il momento. Il Napoli ora è in una situazione difficile, deve allenarsi perché non c'è una comunicazione ufficiale e quindi che deve fare... è una follia, il Napoli si allena per una partita che non giocherà. Questa è l'Uefa. La situazione del Napoli è assurda, fotografa bene l'Uefa, mentre le altre squadre sono tutte ferme. Decidere martedì, il giorno prima della partita, è assurdo. I vertici del calcio italiano vanno criticati, hanno fatto confusione, ma l'Uefa ora ha tutto chiaro e non decide, merita l'oscar della follia... dopo questa emergenza azzeriamo anche i dirigenti europei".