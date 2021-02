Del Genio: "Umiliante giocare così male contro un'Atalanta neanche straordinaria"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle difficoltà del Napoli: "E' troppo riduttivo parlare delle assenze. Sono importanti le assenze, in vari reparti, ma non si può giocare così male, senza idee, pure senza 5 giocatori non puoi arrivare a questo punto. Siamo ridotti così male, senza fare 4 passaggi di fila, senza uno sviluppo minimamente interessante e l'Atalanta non ha fatto neanche cose straordinarie, quella vera ha una marcia molto più alta mentre col Napoli è entrata in porta senza neanche strafare, è stato umiliante. Sono preoccupato, avvilito. Gattuso? Se non ci credevi dovevi cambiarlo prima, quando il mercato era ancora aperto, ora non so neanche se ormai sia più da cambiare.

Stagione? Io vorrei essere smentito, fare una brutta figura col Napoli che fa benissimo, ma i fatti purtroppo mi danno clamorosamente ragione. Da tante parti si continua a magnificare la squadra, l'allenatore, e devo pensare: o nessuno capisce niente o tutti parlano perché sono amici di qualcuno... Io sono amico solo del Napoli, quando mi fanno vedere un buon Napoli viva ADL, Gattuso, Giuntoli ecc, quando mi fanno vedere questo scempio io non devo difendere nessuno come altri. Poi fate voi le percentuali su chi ha più colpe. Avevo dato 4 a tutti e 3, ora do 3 a tutti. Questo essere pro o contro Gattuso ad esempio non c'entra niente, non bisogna essere pro o contro. Ora c'è pure questo giornalismo pericoloso sui giocatori che non si impegnano, non mi troverete mai partecipe di questo messaggio! I giocatori si impegnano, potete dire che sono scarsi, disorganizzati, forse fanno da scaricabarile, ma il calcio è così".