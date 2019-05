Del Genio: "Una cretinata giudicare gli acquisti in base al club di provenienza! Cavani-Koulibaly? Centinaia di casi..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui luoghi comuni in ambito di mercato, riemersi per il probabile acquisto di Di Lorenzo dall'Empoli: "Koulibaly da dove veniva? Cavani? Infatti, ma ce ne sono centinaia di casi del genere. La vogliamo smettere con questa cretinata di etichettare i giocatori come scarsi o buoni in base al club di provenienza!".