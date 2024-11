Del Genio: “VAR non può intervenire? Falso! Col Parma fu revocato rigore al Napoli!”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I due episodi non c’entrano nulla, il giocatore dell’Empoli non protesta neanche e la dinamica era chiara. Dumfries corre con quella gamba che sembra fare la finale del salto in lungo!

VAR non interviene dicono su questi episodi, ma al Napoli hanno tolto il rigore con il Parma perché il tocco fu considerato leggero. Voi lo ricordate. Noi lo raccontiamo qui, ma a livello nazionale siamo assenti, nessuno mai lo dirà ed è gravissimo! Conte ha fatto benissimo, ma se avesse ricordato quell’episodio sarebbe stato ancora meglio”.