Del Genio zittisce le insinuazioni: "Se ad Ancelotti servivano i soldi sarebbe andato in Qatar..."

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TeleA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono state dette cose molto offensive nei confronti di Carlo Ancelotti. "E' venuto a prendere la pensione, è venuto a sistemare il figlio". Ma se Ancelotti aveva bisogno di soldi non sarebbe andato in Qatar? Avrebbe avuto tante offerte anche da altri Paesi. Pepé? Per fisicità e tecnica può fare anche la prima punta, oltre all'esterno, nel ruolo di Callejon per intenderci. Se parliamo di James o Icardi parliamo di due mondi diversi, ma se parliamo di Pépé è una via di mezzo, può essere il giusto punto d'incontro".