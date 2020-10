Del Piero a Sky incorona Insigne: “Che crescita, importante anche per l’Italia”

Nel corso di Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Lorenzo Insinge e del gol segnato quest'oggi a Benevento: "E’ un gol che lui fa, cerca proprio il giro, di controbalzo era ancora più difficile. La sua crescita è continua, Sarri gli ha dato tanto e lo stesso Gattuso. Da capitano è responsabilizzato, bene anche per la nazionale per potersi imporre ancora di più"