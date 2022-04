Del Piero: “In ritiro per ritrovare compattezza, ma è decisione da prendere in comune"

"Vedendo la situazione del Napoli mi sarei aspettato un giorno in più di ritiro, magari sarebbe stato meglio andarci il venerdì prima della partita".

TuttoNapoli.net

L’ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato del ritiro del Napoli ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’: “Come è l’atmosfera in ritiro? Non è una situazione che si accetta ben volentieri. Vedendo la situazione del Napoli mi sarei aspettato un giorno in più di ritiro, magari sarebbe stato meglio andarci il venerdì prima della partita. Ci sta per ritrovare un po’ di compattezza, ma per esperienza dico che questa è una decisione che ha sempre funzionato bene quando è stata presa di comune accordo tra allenatore e società. Infatti queste due componenti sono quelle ad avere il polso della situazione, non puoi dare tanto spazio ai giocatori che vedono le cose in maniera diversa”.