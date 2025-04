Del Piero: "Inzaghi deve pescare un po' di freschezza, ma non so da dove possono prenderla"

vedi letture

Dagli studi di Sky Sport, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato del momento negativo dell'Inter che domani affronta il Barcellona per la semifinale d'andata di Champions League: "L'Inter ha perso degli scontri diretti e delle partite che fondamentalmente non doveva perdere. L'animo è diverso, ma da queste cose devi trarre stimoli.

Il campione perde una volta, quella dopo ti fa l'autografo sulla schiena per rovesciare la situazione. Di sicuro non sono abituati a un periodo del genere, Inzaghi deve riuscire a mantenere compattezza e solidità, pescando magari un minimo di freschezza, anche se non so da dove potrebbero prenderla...".