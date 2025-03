Del Piero: “Per il Napoli non giocare le coppe può essere svantaggio, settimana negativa non passa più”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero: “Le 7 partite con una sola vittoria del Napoli sono un problema. Magari si risolve tutto, ma avere il tuo massimo marcatore Lukaku a 10 gol, è poco se vuoi vincere lo scudetto. Ci aspettavamo un maggiore impatto da Lukaku. Avere Kvaratkshelia obiettivamente cambia le cose. Quindi in questo contesto è importante che la squadra abbia 5-6 cambi anche se non giochi le coppe.

Perché purtroppo giocare o non giocare le coppe può o non può essere un vantaggio, dipende da come lo interpreti. Ci sono degli anni dove hai bisogno di giocare le coppe, ti trascina, hai sempre una pagina nuova nel bene e nel male. Invece non giocarle ed entri in tourbillon negativo come questo, poi c’è tutta una settimana e quell’evento diventa il più importante, e non passa più. Soprattutto se sei abituato a giocare le coppe”.