Delio Rossi: "Conte sa che gli è stata costruita una squadra da Scudetto"

Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay? Partiamo dal presupposto che Conte è uno dei migliori allenatori al mondo, che ha la capacità di farsi comprare calciatori importanti. Considerando i calciatori che già aveva in avanti più Lukaku, nonché i due centrocampisti completi Anguissa e Lobotka, aveva un’idea di gioco con la difesa a tre con due trequartisti.

Ma Kvaraskhelia e Politano sono più calciatori che si spostano sulla fascia, quindi a quel punto ha cambiato cercando un calciatore che potesse legare di più il gioco, e qui l’inserimento dello scozzese che ha qualità indiscutibili. Il Napoli non avrà le coppe, ed avendo un allenatore molto bravo a preparare le partite senza altri impegni o distrazioni, direi che è un grande vantaggio per questa squadra. Antonio è abituato a lottare sempre per il vertice, e anche lui sa di avere una squadra che deve lottare per lo scudetto”.