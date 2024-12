Delio Rossi: “Kvara poco sereno. O rinnova il contratto o è meglio cederlo”

L'allenatore Delio Rossi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "I meriti di Conte in questo primato del Napoli ci sono tutti, ma sono da ripartire anche con la società che ha avuto il merito di ingaggiare un allenatore importante come lui ma anche nel seguirlo e sostenerlo. Accontentandolo sull'acquisto di certi calciatori invece che di altri. Il suo Napoli è in lizza con Inter e Atalanta per il titolo, con i nerazzurri di Milano che sono indiscutibilmente i più forti, per organico ed esperienza. Il Napoli ha anche un ottimo organico e potrà sicuramente far valere il vantaggio di giocare solo il campionato: Conte, inoltre, è tra i più bravi quando deve preparare una gara a settimana.

Kvaratskhelia è insidiato da Neres? Il brasiliano sta facendo bene ma penso che il club deve risolvere la questione relativa al georgiano. O rinnova il contratto o è meglio cederlo. Restare così, in mezzo al guado, non giova a nessuno. E il ragazzo, francamente, mi sembra poco sereno.

Raspadori da mezzala? Se un grande allenatore come Spalletti già lo ha provato e visto in quel ruolo vuol dire qualcosa. Se anche Conte pensa di poterlo utilizzare in quel modo perché no? Il ragazzo ha qualità e fa bene il Napoli a tenerselo, ma solo se crede in lui. Se pensa che invece alla rosa serve un elemento più funzionale allora è opportuno cederlo per consentirgli maggiore continuità di utilizzo”.